Mercato / Real : Zidane et la question qui tue sur un leader

Qu’on se le dise, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, n’est pas près de « lâcher » Sergio Ramos.

Selon Don Balon, un élément incite des personnes à s’interroger au sujet de l’international espagnol. Il s’agit clairement de l’âge de Ramos. Le 30 mars dernier, le défenseur central a fêté son trente-quatrième anniversaire. Toujours performant sur les terrains (34 apparitions cette saison, 7 buts), le capitaine du Real Madrid arrive à un carrefour majeur de sa carrière. L’ancien joueur du FC Séville aborde peut-être la dernière ligne droite de son parcours au haut niveau.

La question qui tue est la suivante : faut-il ou non garder encore longtemps Sergio Ramos ? Pour Zidane, la réponse est limpide : « oui ». En effet, le coach français de la Casa Blanca continue d’avoir confiance en l’Espagnol. Le champion du monde 98 croit que l’âge n’est pas un problème tant que Ramos continue de rendre des bonnes copies.

Zidane et la succession de Ramos

Toujours d’après Don Balon, Zinedine Zidane espère franchement que son joueur restera encore un bout de temps à Santiago Bernabeu. Rappelons que le contrat de Sergio Ramos expirera le 30 juin 2021. Le temps ne presse donc pas pour prolonger son engagement. Toutefois, le président Florentino Pérez et ses collaborateurs devront bien trancher d’ici six mois ou un an.

Zidane souhaite que Ramos arrange « tout avec le club ». Histoire qu’il « reste pour finir sa carrière avec le maillot des Merengue », peut-être à l’horizon 2022 ou 2023. Pour l’heure, le technicien estime que c’est « excessivement complexe de trouver un footballeur qui répond aux attentes de la Casa Blanca » comme Sergio Ramos le fait depuis… 15 ans à Santiago Bernabeu.

Images de IconSport