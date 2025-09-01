Accord PSG – Manchester City : Donnarumma bientôt Citizen

Selon Sky Italia, Manchester City est tout proche d’attirer Gianluigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain. Le club anglais finalise les derniers détails d’un accord qui pourrait bouleverser le marché des gardiens en Europe.

L’essentiel Gianluigi Donnarumma (26 ans) est tout proche de rejoindre Manchester City, selon Sky Italia.

Le départ d’Ederson vers Fenerbahçe reste conditionné à la finalisation de ce transfert.

Pep Guardiola s’apprête à remodeler son secteur défensif avec l’arrivée du gardien italien du PSG.

Donnarumma, futur gardien des Citizens ?

À seulement 26 ans, Gianluigi Donnarumma pourrait vivre un nouveau tournant majeur dans sa carrière. Arrivé au PSG en 2021 après son départ de l’AC Milan, le portier italien a connu des hauts et des bas dans la capitale française, alternant les performances décisives et les critiques. Son transfert vers Manchester City s’annonce comme l’un des gros coups du mercato estival.

Un effet domino avec Ederson

La transaction est directement liée à l’avenir d’Ederson. D’après Sky Sports, des discussions avancées sont en cours pour son transfert à Fenerbahçe. Mais le Brésilien ne sera libéré qu’une fois Donnarumma officiellement Citizen. Un véritable jeu de chaises musicales qui pourrait redessiner le paysage des gardiens en Europe.

Guardiola mise sur l’avenir

Pep Guardiola, qui a déjà révolutionné le poste de gardien en confiant à Ederson un rôle clé dans la relance, s’apprête à miser sur Donnarumma, réputé pour ses réflexes et sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. Reste à savoir comment l’Italien s’adaptera au style très exigeant de City et à la Premier League.