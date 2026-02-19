Affaire Vinícius : comment Benfica tente de désamorcer la bombe Prestianni !

Au lendemain du match face au Real Madrid, le club lisboète a choisi de défendre publiquement son joueur Gianluca Prestianni. Accusé par Vinícius Jr d’avoir proféré des propos racistes durant la rencontre, l’Argentin bénéficie d’un soutien ferme de son club.

Dans un communiqué officiel, le Sport Lisboa e Benfica a affirmé accueillir « dans un esprit de collaboration, de transparence, d’ouverture et de clarification » les mesures annoncées par l’UEFA. Le club portugais assure vouloir coopérer pleinement avec l’instance européenne dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte après l’activation du protocole antiracisme.

Mais au-delà de cette volonté de coopération, Benfica a surtout réaffirmé sa confiance totale envers son joueur. « Le club réaffirme clairement et sans équivoque son engagement historique et intransigeant en faveur de la défense des valeurs d’égalité, de respect et d’inclusion », peut-on lire dans le communiqué. Le texte rappelle que ces principes font partie de l’identité du club, évoquant notamment la figure d’Eusébio comme symbole.

Benfica insiste également sur « le soutien et la confiance totale dans la version présentée par le joueur Gianluca Prestianni », dont le comportement aurait toujours été guidé, selon le club, « par le respect des adversaires, des institutions et des principes qui définissent l’identité du Benfica ».

Le communiqué va plus loin en dénonçant « la campagne de diffamation dont le joueur a été victime ». Une formule forte qui marque la ligne choisie par le club lisboète : défendre son ailier tout en laissant l’UEFA établir les faits.

De son côté, Prestianni a nié les accusations sur les réseaux sociaux, estimant que ses propos auraient été mal interprétés. Dans le même temps, l’UEFA poursuit son examen du dossier, et les autorités portugaises ont également ouvert une enquête.