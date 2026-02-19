Affaire Vinícius : pourquoi le silence du Real Madrid divise l’Espagne

Depuis le début de l’affaire opposant Gianluca Prestianni à Vinícius Jr, le Real Madrid n’a pas encore effectué une communication officielle. Une situation qui suscite beaucoup de débats en Espagne.

Après la rencontre entre Benfica et le Real Madrid en barrage aller de Ligue des champions, les soutiens envers Vinícius Jr se multiplient. Le joueur brésilien a affirmé avoir été victime d’insultes racistes pendant le match, ce qui a conduit à l’activation du protocole anti-discrimination et à une interruption temporaire du match.

Si Benfica a publié un communiqué pour défendre Gianluca Prestianni et dénoncer ce qu’il considère comme une campagne de diffamation, le Real Madrid, lui, n’a pas communiqué officiellement. Un silence qui ne passe pas inaperçu dans les médias espagnols.

Le silence du Real Madrid ne passe pas inaperçu dans les médias espagnols.

Sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones, Juanma Rodríguez s’est étonné de cette absence de réaction institutionnelle : « Il y a une chose qui me surprend, c’est que le Real Madrid n’a pas publié de communiqué officiel pour soutenir Vinicius Jr. Si on croit tous Vinicius, ce n’est pas possible que le Real Madrid n’ait rien dit. »

Sur Radio Marca, Roberto Gómez a tenu un discours similaire, regrettant que le club ne se soit pas exprimé publiquement alors que l’affaire prend une dimension internationale.

Dans le même temps, certains rappellent que Kylian Mbappé, lui, a pris la parole pour afficher son soutien au Brésilien. Une initiative individuelle saluée par plusieurs observateurs, mais qui n’a pas été accompagnée d’un message officiel du club madrilène.

Le présentateur Josep Pedrerol a apporté un élément d’explication. Selon lui, la Casa Blanca aurait choisi de ne pas communiquer publiquement pour le moment, préférant préparer sa position dans le cadre de la procédure ouverte par l’UEFA. « J’ai demandé au Real Madrid s’il y aura un communiqué. On m’a répondu que non, ils préparent leur déclaration devant l’UEFA », a-t-il indiqué.

Ce choix stratégique interroge. Le Real Madrid a souvent adopté une communication rapide dans d’autres situations sensibles. Cette fois, le club semble privilégier une approche plus institutionnelle, tournée vers les instances disciplinaires plutôt que vers l’opinion publique.

Alors que l’UEFA poursuit son enquête et que les prises de position se multiplient en Espagne, en Argentine et au Portugal, l’attitude du Real Madrid reste scrutée de près. Entre gestion interne, stratégie juridique et communication maîtrisée, la suite de ce dossier pourrait encore réserver des développements inattendus.