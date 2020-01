Manchester City : Agüero est une légende, deux preuves de plus !

L’attaquant argentin de Manchester City, Sergio Agüero, est une vraie légende sur la planète football. Il a battu deux records impressionnants.

Sur la pelouse d’Aston Villa (succès 6-1 des Citizens, 22e journée de Premier League), Agüero a été fantastique. Celui qu’on surnomme « El Kun » a réalisé un triplé retentissant et en prime effectué une passe décisive à Riyad Mahrez. Ses réalisations contre les Villans lui ont permis de devenir le meilleur buteur étranger de toute l’histoire de la Premier League. Avec 176 buts en 255 matches (!), Agüero dépasse désormais Thierry Henry (175 réalisations en 258 rencontres). Comme si cela ne suffisait pas, « El Kun » est aussi devenu le footballeur qui a réalisé le plus de triplés en PL !

Avec 12 hat-tricks à son compteur, Sergio Agüero devance Alan Shearer (11) et Robbie Fowler (9). A 31 ans, le buteur de Manchester City peut espérer améliorer encore ses statistiques déjà exceptionnelles. « Je suis tellement content pour le record. Mais je remercie mes coéquipiers parce qu’ils m’ont aidé cette année. Je veux continuer à marquer plus de buts mais tout dépend d’eux. S’ils me passent la balle, ça va », a confié « El Kun » selon Sky Sports. Actuellement, Agüero est le cinquième buteur, toutes nationalités confondues, de toute l’histoire de la Premier League.

Agüero vise encore plus haut, mais…

Il est devancé par Frank Lampard (177 buts), Andy Cole (187 buts), Wayne Rooney (208 buts) et Alan Shearer (260 buts). Sur le papier, Sergio Agüero est en mesure de dépasser les trois joueurs cités. En revanche, ce sera dur d’aller chercher le leader de ce classement.. « C’est trop loin pour Shearer mais je vais essayer », a promis le footballeur sud-américain. Pour sa part, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a encensé son joueur. « Les statistiques parlent d’elles-mêmes. C’est une légende pour ce club. Il l’a montré et le montre chaque semaine. »

« Nous sommes très heureux de l’avoir dans l’équipe. Il a beaucoup de qualités mais pour être honnête, il n’a pas besoin d’avoir beaucoup d’occasions (pour marquer, ndlr). Cela montre à quel point il est un bon attaquant. » Sur ce point, il est difficile de dire le contraire tant Agüero est redoutable… et redouté dans la surface de réparation adverse. A propos de Thierry Henry, qui a été délogé par « El Kun », Guardiola est persuadé qu’il sera « fier » de l’avoir été par un attaquant du calibre de Sergio Agüero qui rayonne en Angleterre.

Images de IconSport