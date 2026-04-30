Al-Nassr : le coup de gueule de Cristiano Ronaldo qui secoue la Saudi Pro League

Malgré la victoire de Al-Nassr face à Al-Ahli (2-0), Cristiano Ronaldo n’a pas mâché ses mots. Le capitaine portugais a vivement critiqué l’attitude de certains joueurs de la Saudi Pro League, dénonçant un climat qu’il juge nuisible pour le championnat.

Un succès important sur le terrain… mais une tension palpable en coulisses.

Opposé à l’un des poids lourds du championnat, Al-Nassr a répondu présent. Avec ce succès, les hommes de Jorge Jesus prennent une avance précieuse en tête du classement.

Buteur lors de la rencontre, Cristiano Ronaldo a contribué à cette victoire qui rapproche un peu plus son équipe du sacre national.

Mais après le coup de sifflet final, le Portugais avait autre chose en tête.

« Ce n’est pas bon pour le championnat »

Agacé par certaines déclarations et polémiques récentes, Ronaldo a tenu à remettre les choses au clair.

Le quintuple Ballon d’Or déplore les critiques récurrentes visant la ligue et l’arbitrage, notamment celles suggérant un favoritisme envers Al-Nassr.

« Tout le monde se plaint… Ce n’est pas la guerre, c’est du football »,

a-t-il lâché, pointant du doigt les comportements qu’il juge excessifs.

Au-delà du terrain, CR7 insiste sur l’importance de l’image du championnat à l’international.

Selon lui, la Saudi Pro League doit se structurer et gagner en crédibilité si elle veut rivaliser avec les grandes ligues européennes.

« On doit donner l’exemple », a-t-il insisté, appelant à plus de responsabilité de la part des acteurs du championnat.

Les propos du Portugais n’ont pas tardé à faire réagir. Certains joueurs adverses, comme Merih Demiral, ont répondu en dénonçant un prétendu favoritisme envers Al-Nassr.

Preuve que la tension est bien réelle en cette fin de saison.

Entre ambitions sportives et rivalités grandissantes, la Saudi Pro League n’a jamais autant fait parler d’elle.