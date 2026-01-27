Andrey Arshavin relance son antimadridisme : « J’espère qu’Arbeloa échouera »

Retiré des terrains depuis huit ans, Andrey Arshavin continue de faire parler de lui micro en main. L’ancien international russe, aujourd’hui consultant télévisé, a une nouvelle fois affiché sans détour son antimadridisme assumé, en ciblant à la fois le Real Madrid et son nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa.

Invité sur la chaîne russe Match TV, Arshavin s’est dit « surpris que le FC Barcelone n’ait qu’un point d’avance au classement », estimant que le Real Madrid traverse une période bien plus compliquée que ne le reflète sa position actuelle.

« Le Real jouait tellement mal que je m’attendais à un classement différent », a-t-il lâché, avant d’enchaîner sur le cas Arbeloa.

L’ancien joueur du Zenit Saint-Pétersbourg et d’Arsenal n’a pas caché ses attentes très orientées concernant le technicien madrilène :

« Arbeloa est dans une situation compliquée. En tant que supporter du Barça, j’espère qu’il échouera. Pour lui, la clé sera de se connecter aux joueurs, pas d’inventer des stratégies. Xabi Alonso n’y est pas parvenu », a-t-il ajouté, sans ménagement.

Un parallèle direct avec Xabi Alonso, dont l’expérience récente sur le banc madrilène s’est terminée prématurément, et que Arshavin estime symptomatique des difficultés du club à trouver un entraîneur capable d’imposer sa patte.

Une hostilité ancienne et assumée par Andrey Arshavin

Ces propos s’inscrivent dans la continuité d’un discours que le Russe assume depuis longtemps. La saison passée déjà, à la veille d’un Kairat Almaty – Real Madrid en Ligue des champions (largement remporté 5-0 par les Merengues), Arshavin avait déclaré sans détour :

« Chaque défaite du Real Madrid est un baume pour mon cœur. »

Une animosité qui ne date pas d’hier. À l’époque où son nom avait circulé du côté de Madrid, l’ex-meneur de jeu avait été catégorique :

« Je ne jouerai jamais au Real Madrid, même pour tout l’argent du monde. »

Demi-finaliste de l’Euro 2008 avec la Russie, Arshavin s’est reconverti comme consultant TV, sans avoir perdu son goût pour la provocation ciblée.