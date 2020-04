Mercato / OL : Aulas plombé par un départ important ?

A l’issue de cette saison 2019/2020, le président Jean-Michel Aulas (OL) pourrait devoir modifier son organigramme.

A en croire le site du quotidien L’Equipe, Florian Maurice « aurait pris la décision » de rejoindre le Stade Rennais cet été. L’actuel responsable de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais aurait donc été séduit par le fait de pouvoir « occuper le poste de directeur sportif » chez les Rouge et Noir.

Au Parc OL, Aulas et consorts se seraient « déjà mis en quête de son successeur ». Mine de rien, le départ de Maurice affaiblirait, tout du moins provisoirement, le club de la capitale des Gaules. A moins bien sûr que Jean-Michel Aulas et ses collaborateurs arrivent à recruter quelqu’un capable de reprendre le flambeau efficacement.

Aulas et le flou lié au mercato estival

Pour le moment, on ne sait pas si on pourra aller au bout de cette saison 2019/2020. Même si une reprise semble se dessiner (En savoir plus), il subsiste un gros point d’interrogation à cause de la pandémie de coronavirus. Par ailleurs, on sait pas encore quand se déroulera le mercato estival.

Une chose est sûre, Aulas et les Gones auront du pain sur la planche afin de renforcer un effectif très décevant en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais occupe seulement la septième place à l’heure actuelle. A moins d’un sprint final exceptionnel, les Rhodaniens ne pourront pas se qualifier en Ligue des Champions… Ce serait un coup dur pour le club de Jean-Michel Aulas qui aurait moins de moyens pour se renforcer.

Images de IconSport