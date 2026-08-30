Axel Tape prêté à Levante pour la saison 2026-2027

Bayer Leverkusen a confirmé qu’Axel Tape, jeune défenseur français de 19 ans, sera prêté pour la saison 2026-2027 au club espagnol de Levante, évoluant en Liga. Ce prêt d’une durée d’un an a pour objectif principal de permettre au joueur d’obtenir un temps de jeu régulier en compétition.

Le dispositif ne comprend pas d’option d’achat, ce qui montre que Bayer Leverkusen compte toujours sur Tape pour son avenir à long terme. Recruté en provenance du Paris Saint-Germain lors de l’été 2025, le joueur a connu une première saison difficile en Allemagne, limitée à six matchs de Bundesliga en raison d’une forte concurrence et de plusieurs blessures.

Axel Tape se distingue par sa polyvalence, pouvant évoluer en défense comme au milieu de terrain, et par ses qualités athlétiques. Le directeur général de Leverkusen, Simon Rolfes, a souligné son potentiel en dépit des difficultés rencontrées.

Ce prêt à Levante est perçu comme une étape importante dans le développement du joueur, avec l’espoir de le voir revenir renforcé et prêt à contribuer davantage au Bayer la saison prochaine.