Barça–Real : nouvelle guerre ouverte entre les deux présidents

Les sourires échangés lors des Clasicos n’auront jamais suffi à masquer la réalité. Derrière les poignées de main protocolaires, Joan Laporta et Florentino Pérez restent des adversaires irréconciliables. Et ces derniers jours ont rappelé que la paix supposée entre le FC Barcelone et le Real Madrid n’était qu’une illusion.

Lundi, le président madrilène a ravivé les tensions en remettant au centre du débat l’affaire José Negreira, du nom de l’ancien vice-président de la commission technique des arbitres, rémunéré par le Barça entre 2001 et 2018. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue, et à laquelle Joan Laporta a répondu avec une rare virulence.

Pérez relance l’offensive sur l’affaire Negreira

Florentino Pérez n’a pas pris de gants. Face à un auditoire acquis à sa cause, le patron du Real Madrid a qualifié l’affaire Negreira de « plus grave scandale du football mondial ».

« Plus de huit millions d’euros ont été versés pour des rapports techniques d’arbitres qui, en plus, n’ont jamais été transmis aux entraîneurs », a-t-il martelé, avant d’enfoncer le clou :

« Notre football a été terni. La justice doit être rendue. Le juge d’instruction parle de corruption systémique. »

Un discours immédiatement amplifié par Real Madrid TV, fidèle à son rôle de caisse de résonance offensive contre le rival catalan. Un dispositif médiatique que le FC Barcelone dénonce depuis des mois.

La réponse n’a pas tardé. Jeudi, lors d’un repas de Noël organisé par le club, Joan Laporta est sorti du registre diplomatique pour attaquer frontalement son homologue.

« Ils font preuve de cynisme et d’une arrogance excessive. Ils possèdent une chaîne de télévision infâme, où ils déversent des mensonges et intoxiquent constamment les débats », a lancé le président blaugrana.

Piqué au vif, Laporta a élargi son propos, dénonçant ce qu’il estime être une campagne organisée contre le Barça, alors même que le club catalan domine sportivement la Liga, avec quatre points d’avance après 17 journées.

Malgré leur alliance de façade autour du projet de Super Ligue, Florentino Pérez et Joan Laporta restent, avant tout, les visages d’une rivalité historique. L’affaire Negreira n’a fait que raviver une guerre d’influence et de communication jamais réellement éteinte.