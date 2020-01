Barça : un chiffre très inquiétant pour le club catalan ?

L’équipe du FC Barcelone est en course pour être sacrée championne d’Espagne en fin de saison. Mais à mi-chemin, le bilan n’est pas exceptionnel.

Suite au résultat nul contre l’Espanyol Barcelone (2-2), le Barça est sacré champion d’automne comme on dit… alors que nous sommes en hiver. En effet, la moitié des journées de Liga ont eu lieu (19 au total) et les Blaugrana occupent la place de leader avec 40 points. Ils sont à égalité avec le Real Madrid mais bénéficient d’une meilleure différence de buts (+26 contre +24).

Aujourd’hui, le bilan est le suivant pour le FC Barcelone : 12 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Pour l’instant, il n’y a pas le feu au lac au Camp Nou puisque l’équipe d’Ernesto Valverde est dans la course pour le sacre national. Néanmoins, il faut remonter à la saison… 2007/2008 pour trouver la trace d’un tel bilan (40 points) à la mi-saison.

Barcelone a fait bien mieux, mais…

Cela fait donc un sacré bout de temps qu’on n’avait pas vu l’écurie espagnole avec si peu de points dans son escarcelle après 19 journées. Après l’exercice 2007/2008, le bilan à mi-parcours était en règle générale bien meilleur. Souvent, le FC Barcelone avait réussi à atteindre entre 44 et 50 points voire même plus (52 pour 2010/2011, 55 pour 2012/2013 ou encore 51 pour 2017/2018).

Rappelons quand même que le Barça a réussi à empocher 8 titres de champion depuis dix ans ! En effet, le club catalan a triomphé en 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 et 2019. Lionel Messi et ses coéquipiers ambitionnent d’être sacrés pour la troisième fois d’affilée à l’issue de cet exercice 2019/2020. Forcément, ils essaieront d’obtenir plus de 40 points, au total, durant cette seconde partie de saison. Histoire de devancer le Real ce qui ne sera pas facile…

Images de IconSport