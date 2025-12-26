CAN 2025, Égypte : la réaction forte de Mohamed Salah après la qualification

L’Égypte a frappé la première. En dominant l’Afrique du Sud (1-0), vendredi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes, les Pharaons sont devenus la première sélection qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Une victoire construite dans la tension, une nouvelle fois débloquée par le sang-froid de Mohamed Salah.

Comme lors de l’entrée en lice face au Zimbabwe, le capitaine égyptien a assumé ses responsabilités. Juste avant la pause, il a transformé le penalty décisif d’une panenka parfaitement maîtrisée (45e), offrant trois points précieux à son équipe. Un geste de patron dans un match fermé, disputé et souvent haché.

Au coup de sifflet final, Salah s’est présenté au micro de beIN Sports avec un discours mesuré, mais appuyé. « Je suis très content du résultat. Nous avons dominé la majorité du match, nous avions un bon plan et il a fonctionné. L’essentiel, ce sont les trois points », a-t-il résumé, fidèle à son pragmatisme habituel.

Le joueur de Liverpool a également tenu à souligner l’atmosphère particulière du stade d’Agadir, largement garni pour la rencontre. « Il y avait du monde partout, même des supporters très proches du terrain. Je suis vraiment heureux d’être ici, au Maroc, et de voir aussi des Marocains nous soutenir. L’ambiance était incroyable », a-t-il ajouté.

Avec six points en deux matches, l’Égypte s’avance déjà vers la phase à élimination directe. Emmenés par un Salah décisif et serein, les Pharaons confirment leur statut de sérieux prétendants, même si la manière laisse encore des axes de progression pour la suite du tournoi.