Sur la selle en Angleterre, Mohamed Salah brille d’entrée à la CAN (vidéo)

Très attendu pour son entrée en lice, Mohamed Salah a répondu présent là où on l’espérait le plus. Arrivé à la CAN 2025 dans un climat tendu en club, marqué par une relation devenue complexe avec son entraîneur, le capitaine égyptien avait un message à faire passer. Il l’a fait sur le terrain, en patron.

Face au Zimbabwe, Salah a d’abord livré un match d’usure. Disponible, impliqué dans le pressing, multipliant les courses et les remises pour créer des décalages, il a longtemps buté sur un bloc adverse bien organisé. L’Égypte dominait sans parvenir à concrétiser, et le scénario commençait à rappeler ces rencontres piégeuses où la maîtrise ne suffit pas.

La but de la libération

La bascule est finalement venue au bout du temps réglementaire. À la 90e minute, dans un moment de lucidité pure, Salah a fait la différence. Trouvé dans la surface, dos au jeu, il a absorbé le contact d’un défenseur avant d’armer une frappe croisée du gauche, précise et hors de portée. Un geste simple, efficace, à l’image d’un joueur habitué aux grands rendez-vous.

Cette victoire tardive (2-1), permet à l’Égypte de s’extirper du piège zimbabwéen et de s’installer en tête du groupe B aux côtés de l’Afrique du Sud. À 33 ans, Mohamed Salah lance idéalement sa campagne continentale. Dans un contexte personnel délicat, il rappelle que la CAN reste son terrain d’expression privilégié, et que le rêve d’un premier sacre africain est plus vivant que jamais.