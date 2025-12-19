Liverpool : pour Arne Slot, le débat autour de Mohamed Salah est clos

Les déclarations de Mohamed Salah après la rencontre face à Leeds avaient provoqué une onde de choc sur les bords de la Mersey. En évoquant ouvertement sa relation avec Arne Slot, son temps de jeu et son avenir à Liverpool, l’attaquant égyptien avait fait naître de l’incertitude autour de son avenir dans le Nord d’Angleterre.

La réponse du nouvel entraîneur des Reds ne s’est pas faite attendre. Sans alimenter la polémique dans les médias, Arne Slot a d’abord choisi une sanction sportive, en écartant Salah du groupe pour la rencontre face à l’Inter. Un signal clair, destiné à rappeler le cadre collectif. Quelques jours plus tard, le technicien néerlandais a toutefois opté pour l’apaisement en réintégrant son joueur contre Brighton. Entré en jeu, Salah a répondu sur le terrain, délivrant une passe décisive et participant activement au succès de son équipe.

Désormais parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations, l’international égyptien a quitté Liverpool sur une note plus sereine. En conférence de presse, Arne Slot a tenu à mettre un terme définitif à l’épisode. « J’ai dit la semaine dernière que les actes comptaient plus que les paroles, et nous sommes passés à autre chose », a-t-il expliqué. « Il était dans le groupe, je l’ai fait entrer en premier contre Brighton, et maintenant il est à la CAN, où il joue des matches importants pour lui et pour son pays. »

Le manager des Reds a également insisté sur l’intérêt commun de cette parenthèse africaine. « C’est bien pour lui, mais aussi pour nous. Nous avons des matches importants à venir et il est préférable que toute l’attention soit tournée vers ce qu’il fait là-bas, sans que mes commentaires sur son avenir à Liverpool ne viennent perturber ses performances », a poursuivi Slot.

À l’heure où Liverpool cherche à confirmer son regain de forme, notamment lors du déplacement à Tottenham ce samedi, le message est clair : l’incident est clos, la hiérarchie réaffirmée, et le vestiaire recentré sur l’essentiel. Pour Arne Slot, le dossier Salah appartient désormais au passé. Quant à l’Egyptien, il est concentré sur la CAN 2025 qu’il tentera de remporter sa première fois avec son pays.