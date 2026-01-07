CAN 2025 : La mise en garde d’une légende ivoirienne avant le choc Côte d’Ivoire – Égypte

À l’approche des quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc, l’affiche entre la Côte d’Ivoire et l’Égypte cristallise déjà toutes les attentions. Ancien cadre des Éléphants, Emmanuel Eboué a livré une analyse lucide et appuyée de ce duel à haute tension, qu’il annonce redoutable pour les deux camps.

Le tableau final de la Coupe d’Afrique des Nations est désormais connu, et parmi les rencontres les plus attendues du week-end des 9 et 10 janvier figure ce choc entre la Côte d’Ivoire et l’Égypte. Une confrontation aux airs de classique continental, que Emmanuel Eboué a décortiquée sur le plateau d’Al-Nahar TV.

L’ancien international ivoirien n’a pas cherché à minimiser la difficulté de l’obstacle. Pour lui, affronter les Pharaons reste toujours un défi majeur, tant leur expérience pèse dans les moments décisifs. « Le match entre l’Égypte et mon pays sera tout sauf facile. Cette équipe possède une grande expérience des compétitions africaines et cela rend chaque confrontation complexe », a-t-il souligné, avant de saluer le travail du sélectionneur Hossam Hassan, dont l’empreinte tactique et mentale est, selon lui, clairement visible.

Salah et Marmoush, les dangers identifiés

Passé par Arsenal FC entre 2004 et 2011, Eboué a ensuite pointé du doigt les principales menaces côté égyptien. Deux noms ressortent naturellement : Mohamed Salah et Omar Marmoush.

« Mohamed Salah est un danger permanent par ses qualités offensives exceptionnelles. Quant à Omar Marmoush, il est redoutable par sa vitesse et son intelligence de déplacement, notamment lorsqu’il évolue dans l’axe », a analysé Eboué, insistant sur l’importance des détails techniques dans les matchs à élimination directe.

Dans ce contexte, la moindre erreur pourrait coûter cher. Le rendez-vous est donc pris ce samedi à 20h00 au stade d’Agadir, pour une affiche prometteuse qui s’annonce intense, engagée et décisive dans la quête du titre continental.