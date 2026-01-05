CAN 2025 : le Sénégal en deuil après la disparition tragique d’une supportrice lors du match face au Soudan

La joie de la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de la CAN 2025 a été brutalement ternie par un drame survenu en marge de la compétition. Au lendemain de la victoire des Lions de la Teranga face au Soudan (3-1), une supportrice sénégalaise a perdu la vie dans un accident de la circulation alors qu’elle se rendait au stade Ibn-Batouta de Tanger pour assister au huitième de finale.

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé le décès d’Aïda Faye Samb, survenu le samedi 3 janvier sur l’axe routier Rabat–Kénitra. Selon le communiqué officiel, la défunte faisait partie des supporters mobilisés pour accompagner l’équipe nationale dans ce rendez-vous décisif de la CAN 2025.

« La Fédération Sénégalaise de Football a la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu d’Aïda Faye Samb (…) La FSF adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football sénégalais », a indiqué l’instance, qui a également appelé au recueillement et à la prière pour la disparue.

Ce drame rappelle le prix humain parfois payé en marge des grandes compétitions et plonge le football sénégalais dans une profonde tristesse, malgré le parcours encore en cours des Lions dans cette CAN 2025.