Carlos Corberán défend le Valencia face aux critiques sur son manque de buteurs

Le Valencia se déplace à La Corogne alors qu’il n’a pas encore gagné ni marqué en ce début de Liga. Néanmoins, l’entraîneur Carlos Corberán met en avant l’investissement de ses joueurs et refuse que l’absence de buts devienne une étiquette pour son équipe.

Corberán déclare voir un groupe désireux de succès, insistant sur une attitude irréprochable et un engagement sans faille, indispensables pour atteindre les objectifs. Il admet toutefois que certains aspects demandent encore à être améliorés.

Le technicien devra composer avec les absences pour blessure musculaire de Guido Rodríguez et Pablo Maffeo, ce qu’il regrette compte tenu du peu de temps de récupération entre les matchs. Selon lui, cette situation reflète le risque de soumettre les joueurs à une charge compétitive trop intense en peu de temps.

Interrogé sur une possible modification tactique en raison de l’absence de Guido Rodríguez, Corberán affirme que le système ne doit pas dépendre de la présence d’un joueur spécifique. Pour lui, l’identité de jeu prime sur le schéma utilisé. Il attends une équipe solide, courageuse et dominante, quel que soit le système ou les joueurs alignés.

Concernant la carence offensive, l’entraîneur relativise la situation en rappelant que même si le Valencia n’a pas marqué lors des deux premières rencontres, l’équipe dispose de joueurs capables de produire et conclure davantage d’occasions. Il reconnait toutefois que le marché des transferts est encore ouvert et que l’amélioration du secteur offensif est un objectif.

Enfin, à propos des rumeurs sur un possible intérêt du club pour le milieu du Liverpool Harvey Elliot, Corberán choisit de ne pas commenter publiquement, précisant que ces discussions relèvent du dialogue interne avec le club.