Coronavirus : Berlusconi et Agnelli font des dons énormes

Les dons affluent pour lutter contre le coronavirus, en Italie notamment. Silvio Berlusconi et la famille Agnelli déploient les grands moyens.

L’Inter Milan, l’AC Milan, Paul Pogba, Edin Dzeko… Nous en parlions déjà lundi, les dons se multiplient pour aider les hôpitaux et la médecine à lutter contre le coronavirus, soit pour offrir plus de moyens aux soignants, soit pour accélérer le processus de recherche d’un vaccin. L’Italie – pays européen le plus touché à ce jour – est particulièrement mobilisée, notamment dans les régions du Nord, les plus lourdement frappées par le virus.

Berlusconi et Agnelli : 10 millions d’euros chacun

L’ancien président de l’AC Milan et président du Conseil italien, Silvio Berlusconi a décidé de mettre la main à la poche en faisant un don de 10 millions d’euros pour construire un hôpital temporaire afin d’accueillir les malades et désengorger ainsi les établissements existants. « Le président, Silvio Berlusconi a décidé d’aider la région de Lombardie, avec un don de 10 millions d’euros – les fonds nécessaires à la mise en place d’une unité de soins intensifs pour 400 patients au centre Fiera de Milan », a annoncé le parti politique Forza Italia sur Twitter.

De son côté, la famille Agnelli propriétaire de la Juventus Turin, a elle aussi fait un don de 10 millions d’euros à la protection civile italienne pour soutenir la recherche. Elle a aussi, via le groupe Fiat-EXOR dont elle est actionnaire majoritaire, annoncé l’achat de 150 ventilateurs, d’équipement médical à l’étranger ainsi que la mise à disposition d’une flotte de véhicules afin de distribuer des médicaments et de la nourriture aux malades et aux personnes âgées.

