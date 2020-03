Coronavirus : les compétitions à l’arrêt jusqu’en… 2021 ?

Des spécialistes médicaux préviennent que la saison de football en cours ne pourra probablement pas reprendre à cause du coronavirus.

Une semaine après la mise à l’arrêt des compétitions partout en Europe, les acteurs du football veulent encore croire que les mesures de confinement seront levées à temps pour permettre aux divers championnats et coupes d’aller à leur terme. L’UEFA envisage dans son pire scenario de jouer jusqu’à fin août pour boucler la saison. Un optimisme que ne partagent pas certains personnels de santé.

Le football à l’arrêt jusqu’en septembre, voire jusqu’en 2021 ?

Ainsi, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon à Paris, Gilles Pialoux considère qu’il sera compliqué de reprendre les compétitions avant le mois de septembre ! « Ça me paraît difficile. Jusqu’à l’été, l’épidémie va s’abraser mais ça ne va pas disparaître totalement, donc il y aura gestion. (….) Tout un tas de personnels de la sécurité civile, les policiers, les soignants, tous ceux qui n’ont pas été confinés, vont être épuisés. Je ne vois pas comment on pourrait tout d’un coup remettre 5 000 personnes dans une enceinte fermée », a-t-il estimé au micro de RMC.

De son côté, le virologue de l’institut Bernhard Nocht de Hambourg, Jonas Schmidt-Chanasit est encore plus pessimiste. « Vous devez dire au revoir au football. Il n’est pas réaliste que la saison se termine. Nous pouvons observer la situation ailleurs en Europe et ce qui reste à venir. Et même si cela ne nous touche pas encore trop (en Allemagne), cela ne signifie en aucun cas que le football peut recommencer, car cela conduirait, bien sûr, à une aggravation significative de la situation. (…) La reprise ? On parle d’une période qui sera atteinte au plus tôt l’année prochaine. Peut-être… », a-t-il prévenu au micro de la radio allemande NDR.