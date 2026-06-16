Coupe du monde 2026 : Hervé Renard appelé au secours de la Tunisie en pleine tempête

Quelques jours seulement après le début de la Coupe du monde 2026, la Tunisie a décidé de changer de cap. En difficulté après une entrée catastrophique dans le tournoi, les Aigles de Carthage confient leur destin à Hervé Renard, l’un des techniciens les plus respectés du football africain.

La Coupe du monde 2026 n’a pas attendu longtemps pour connaître son premier séisme sur un banc de touche. Après la lourde défaite concédée face à la Suède (5-1) lors de son entrée en lice, la Tunisie a mis fin à sa collaboration avec Sabri Lamouchi et a choisi de rappeler un spécialiste des missions impossibles : Hervé Renard.

🚨 OFFICIEL ! HERVÉ RENARD EST LE NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DE LA TUNISIE ! 🇹🇳🫡🆕 Le technicien français arrive en mission commando pour sauver le visage du football tunisien : il aura 2 matchs pour réaliser un exploit avec les Aigles de Carthage. 🦅 — Instant Foot (@lnstantFoot)

11 juin 2026

L’information a été confirmée par plusieurs médias tunisiens et internationaux, dont l’agence officielle TAP. Le technicien français de 57 ans prend ainsi les commandes des Aigles de Carthage alors que la compétition est déjà en cours. Un scénario rarissime dans l’histoire récente de la Coupe du monde. Selon la Fédération tunisienne de football, Renard aura pour mission de redonner confiance à un groupe profondément touché par son naufrage inaugural.

Hervé Renard, le retour du pompier de service du football africain

Pour de nombreux observateurs, ce choix ressemble à une évidence. Peu d’entraîneurs possèdent un CV aussi impressionnant sur le continent africain. Hervé Renard reste le seul sélectionneur à avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec deux pays différents : la Zambie en 2012 puis la Côte d’Ivoire en 2015.

Son passage à la tête du Maroc entre 2016 et 2019 avait également marqué les esprits. Plus récemment, il avait conduit l’Arabie saoudite à l’un des plus grands exploits de l’histoire de la Coupe du monde en battant l’Argentine de Lionel Messi lors du Mondial 2022 au Qatar.

Ironie de l’histoire, Renard avait quitté son poste de sélectionneur de l’Arabie saoudite il y a seulement quelques semaines, à l’approche du Mondial 2026. Le voilà déjà de retour sur le devant de la scène mondiale.

Deux matchs pour éviter le naufrage

Le défi qui attend le technicien français est immense. La Tunisie occupe actuellement la dernière place du groupe F après sa déroute contre la Suède.

Les Aigles de Carthage doivent désormais affronter le Japon le 20 juin avant de conclure leur phase de groupes contre les Pays-Bas le 25 juin. Deux adversaires redoutables face auxquels la moindre erreur pourrait être fatale.

Au-delà de la qualification, l’objectif est aussi de sauver l’honneur d’une sélection qui dispute sa septième Coupe du monde. Les supporters tunisiens espèrent que l’expérience et le charisme de Renard permettront de provoquer un électrochoc immédiat.

Dans les rues de Tunis comme sur les réseaux sociaux, l’annonce a déjà suscité un immense enthousiasme. Beaucoup voient en lui l’homme capable de redonner une identité à une équipe qui semblait totalement perdue face à la Suède.

Reste désormais à savoir si le célèbre sélectionneur au maillot blanc pourra réussir l’un des plus grands défis de sa carrière. Deux matchs. Deux finales. Et peut-être une nouvelle page de sa légende africaine à écrire sur la scène mondiale.