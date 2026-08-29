Début impressionnant de la Bundesliga avec la victoire historique d’Elversberg et 19 buts en cinq rencontres

La Bundesliga a véritablement démarré ce samedi avec dix équipes lançant leur saison, après l’ouverture la veille par le Bayern Munich victorieux 5-1 contre Stuttgart. Parmi ces matchs, Elversberg, promu en Bundesliga pour la première fois, a créé la surprise en s’imposant 3-2 face à Bayer Leverkusen.

Face à l’un des favoris, Elversberg a pris un excellent départ en menant 2-0 dès les dix premières minutes grâce à Lukas Petkov et Cole Campbell. Malgré la domination constante de Leverkusen, le club de Sarre a doublé la mise par David Mokwa en début de seconde période. Leverkusen a tenté de revenir avec des buts de Patrik Schick et Christian Kofane, sans succès.

Cette victoire constitue un début très encourageant pour Elversberg, qui devra toutefois rester vigilant pour le maintien. Leverkusen, quant à lui, a livré une prestation en demi-teinte, notamment dans l’efficacité offensive, avant d’affronter Union Berlin lors de son premier match à domicile. Le club espère renforcer son effectif d’ici la fin du mercato avec le retour de Moussa Diaby et la possible arrivée de Guéla Doué.

Par ailleurs, RB Leipzig a remporté un succès 3-0 face à Borussia Mönchengladbach. Rocco Reitz, passé cet été de Gladbach à Leipzig, a inscrit le troisième but de son équipe, marquant ainsi ses débuts réussis en Bundesliga. Cette rencontre a également vu le retour de Christopher Nkunku, auteur de la passe décisive du dernier but. Cette victoire rassure malgré les interrogations autour de l’entraîneur Martin Demichelis.

Outre ces résultats, les autres affiches ont été riches en buts : 5 buts entre Köln et Hoffenheim, ainsi que 6 entre Union Berlin et Eintracht Francfort, ces deux derniers matchs s’étant notamment distingués par un triplé de Younes Ebnoutalib. Seule la rencontre entre Paderborn et Mainz s’est soldée par un 0-0.