Dépor-Corogne – Valence : le Valence CF en quête de sa première victoire en Liga

Ce week-end, le Valence CF rend visite au Deportivo de La Corogne au stade de Riazor, déterminé à obtenir sa première victoire de la saison en Liga. Actuellement, Valence est la seule équipe de première division espagnole à ne pas avoir encore marqué de but, une statistique que l’entraîneur Carlos Corberán espère inverser.

Cependant, le technicien espagnol devra composer sans plusieurs joueurs clés, dont Guido Rodríguez, Pablo Maffeo, Diego López et José Copete, tous blessés. En revanche, il pourra compter sur son dernier recrutement, Arnau Martínez, qui pourrait même débuter la rencontre dans le onze de départ.

Les supporters pourront suivre le match en direct via l’émission « Punt a punt » diffusée sur À Punt Radio, à partir de 19h30.