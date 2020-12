Mort de Maradona : Drogba et les secondes qui ont tout changé

Comme beaucoup de personnes, l’ancien attaquant Didier Drogba a été marqué par la mort de la légende Diego Maradona.

Par le biais d’une lettre, relayée par France Football, Drogba s’est adressé à « El Pibe de Oro » qui n’est plus parmi nous. « Avec ta disparition, c’est bien plus qu’un rêve de gamin qui s’évanouit, c’est la fin de ‘mon’ foot. De l’idée que je m’en suis toujours fait et dont tu étais à la fois le symbole, le modèle et le porte-parole. Un foot plein de vie, d’audace, de malice et de liberté », a-t-il écrit.

Didier Drogba a ajouté qu’il avait été marqué par un événement précis lié directement à la Côte d’Ivoire et l’Argentine. « Le plus drôle, c’est que mon premier match de Coupe du monde, je l’ai disputé face à l’Argentine. Et que j’ai même marqué. À cette occasion, je t’avais vu de loin. Mais je n’avais pas osé m’approcher. Je suis timide même si cela ne se voit pas toujours. » L’ex-buteur se sentait « un tout petit garçon » devant son « Dieu » vivant.

Drogba et le premier rendez-vous manqué

Il y a douze ans, Drogba disputait la Coupe d’Afrique des Nations avec la sélection ivoirienne. A ce moment-là, il aurait pu rencontrer en personne Diego Maradona ! Mais le calendrier lui avait joué un vilain tour. « En 2008, j’ai failli te croiser pour de bon, mais tu avais choisi la période de la CAN pour venir faire une visite chez les Blues ! Quand j’ai su que tu avais pu rencontrer tous mes coéquipiers pendants que j’étais au Ghana, j’étais fou ! Je crois avoir insulté la terre entière. Finalement, j’ai pu te croiser en 2018, à l’occasion de la Coupe du monde. »

Ce jour-là, Drogba avait vécu tout simplement « le plus beau jour » de toute sa « carrière de footballeur » qui a été très riche. Maradona l’avait « embrassé » avant de lui dire : « Drogba, una bomba ! » En voyant et en entendant son idole, la superstar ne touchait « plus terre ». Il avait « mis du temps avant de redescendre ». Pour lui, c’était « un peu » son « Ballon d’Or ». Forcément, Didier Drogba a été touché par les ennuis de santé « d’El Pibe de Oro » qui se sont aggravés au fil du temps.

« Ces dernières années, j’avais bien sûr de la peine en te voyant. J’ai cru deviner de la tristesse et des regrets dans ton regard souvent perdu. C’est dingue, car je ne t’ai parlé qu’une dizaine de secondes et j’ai, malgré tout, l’impression de te connaître si bien. Maintenant, il va falloir apprendre à aimer le foot sans toi », a-t-il déploré franchement. En guise de conclusion, Didier Drogba a écrit : « Adieu Diego, je t’aimais tant ».

Images de IconSport