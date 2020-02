Equipe de France : une très bonne nouvelle pour Deschamps

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps doit être soulagé de voir Hugo Lloris revenir à son meilleur niveau.

Depuis le début de la saison, Didier Deschamps a été confronté à une avalanche de blessures, plus ou moins graves, ce qui n’est pas sans poser des inquiétudes à mesure qu’approche l’Euro 2020. Parmi les joueurs concernés figurait notamment le capitaine Hugo Lloris, victime d’un pépin au coude qui l’a écarté des terrains durant plus de trois mois. De retour à la compétition depuis le 22 janvier, le gardien de Tottenham a réussi une très belle performance contre Manchester City (2-0) dimanche lors de la 25e journée de Premier League, avec notamment un penalty repoussé.

Lloris rassure sur son état de santé

De bon augure pour la suite de la saison. « C’est un penalty arrêté, on essaye d’attendre le plus longtemps possible et de prendre la bonne décision. Cette fois c’était la bonne. C’est un petit peu du déjà-vu parce que c’est du même côté que l’année dernière en Ligue des Champions. C’est toujours bien pour un gardien quand ça tourne en votre faveur, ça permet à l’équipe de rester dans le match », a-t-il sobrement réagi au micro de RMC Sport.

Considère-t-il avoir retrouvé toutes ses sensations et la plénitude de ses moyens ? « J’ai fait le nécessaire à l’entraînement pour revenir à ce niveau-là. Maintenant il faut le garder et continuer à monter en puissance parce que la saison est longue et qu’il y a également un Euro derrière. Il faut jouer intelligemment. Mais le coude va très bien, c’est le plus important », a rassuré l’ancien Lyonnais. Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps s’en réjouit. L’entraîneur des gardiens des Bleus, Franck Raviot était présent dimanche pour observer sa prestation.

