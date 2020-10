Equipe de France : Pogba très en colère, choqué et frustré

Le milieu de terrain de l’équipe de France, Paul Pogba a vivement réagi à la rumeur de retraite internationale.

Le week-end dernier, The Sun a jugé bon de relayer une rumeur indiquant que Paul Pogba souhaitait prendre sa retraite internationale, en réaction à la position du Président de la République, Emmanuel Macron qui refuse de censurer les caricatures face à la menace islamiste. Une fausse information qui a outré le milieu de terrain de Manchester United, lequel a décidé de contre-attaquer.

Pogba attaque The Sun

« Consterné, en colère, choqué et frustré », a posté sur Instagram le champion du monde 2018 qui se réserve le droit d’attaquer en justice les éditeurs et diffuseurs de cette fake news. Face à sa réplique, The Sun a fait machine arrière en corrigeant son article et en présentant ses excuses. Pogba a reçu le soutien du président de la FFF Noël Le Graët.

« Paul a débuté avec nos sélections de jeunes à l’âge de 16 ans, en 2010. Il en a désormais 27 et compte 72 sélections en équipe de France. Au sein de notre équipe championne du monde, Paul est considéré par tous comme un leader, toujours animé par une énergie positive au service du collectif. C’est un coéquipier généreux, solidaire, bienveillant et tolérant. Son attachement au maillot de l’équipe de France est profond et exemplaire. Tenter de le remettre en cause, c’est se méprendre totalement sur ses valeurs et sa personnalité », a-t-il réagi.

Images de IconSport