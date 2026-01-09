Et si tout changeait au dernier moment ? Mbappé pourrait finalement être de la finale face au Barça

Absent lors de la demi-finale remportée face à l’Atlético de Madrid, Kylian Mbappé n’a peut-être pas dit son dernier mot en Supercoupe d’Espagne. Le Real Madrid espère encore récupérer son attaquant vedette pour le Clasico face au FC Barcelone, dimanche, en Arabie saoudite.

Le scénario semblait écrit d’avance, presque définitif. Touché au genou, Kylian Mbappé devait observer une période de repos estimée à au moins trois semaines. Suffisant pour l’écarter logiquement de la Supercoupe d’Espagne. Pourtant, à la veille de la finale, le doute s’est installé… et l’espoir aussi, du côté madrilène.

Qualifié pour la finale après une victoire maîtrisée contre Atlético de Madrid (2-1), le Real Madrid pourrait bénéficier d’un renfort inattendu. Mbappé est attendu ce vendredi en Arabie saoudite, où il rejoindra le groupe. Un déplacement loin d’être anodin, qui laisse clairement entendre que la porte n’est pas totalement fermée.

L’état-major madrilène avance toutefois avec prudence. Le staff médical ne souhaite prendre aucun risque avec son numéro 10, dont la saison reste la priorité absolue. Mais Xabi Alonso, entraîneur du Real, garde un œil attentif sur l’évolution de la situation. L’attaquant français doit effectuer un test décisif samedi, à la veille de la finale, afin d’évaluer ses sensations et sa capacité réelle à jouer.

Un Clasico sans Mbappé… ou avec ?

Face au FC Barcelone, chaque détail compte. Et la simple présence de Mbappé, même diminué, changerait considérablement l’équilibre psychologique de ce Clasico version Supercoupe. Son absence en demi-finale avait été compensée collectivement, mais son retour offrirait une arme supplémentaire au Real dans un rendez-vous toujours à part.

Rien n’est encore acté, et la décision finale ne sera prise qu’au dernier moment. Mais une chose est sûre : à Madrid comme à Barcelone, l’éventualité de voir Mbappé fouler la pelouse dimanche suffit déjà à faire monter la pression. Dans ce genre de match, l’incertitude fait partie du spectacle. Et parfois, elle écrit les plus belles histoires.