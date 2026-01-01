FC Barcelone : une jeune promesse croate dans le viseur

Le FC Barcelone continue de scruter le marché des jeunes talents européens. Selon Marca, le club catalan suit avec attention Branimir Mlačić, défenseur central croate de 18 ans évoluant à l’Hajduk Split, dont le potentiel attire déjà plusieurs recruteurs dans ce mercato hivernal.

La politique sportive du Barça reste claire : anticiper l’avenir en misant sur des profils à fort potentiel. Dans cette logique, Branimir Mlačić est désormais identifié comme une piste sérieuse. Le jeune défenseur central s’est distingué par sa solidité défensive, sa lecture du jeu et sa maturité précoce, des qualités qui ont retenu l’attention des observateurs blaugrana.

Sous la direction de Hansi Flick, le club catalan cherche à bâtir un effectif capable de se renouveler progressivement, en intégrant des jeunes talents appelés à grandir au plus haut niveau. Le profil de Mlačić s’inscrit pleinement dans cette stratégie, à l’image d’autres paris récents faits sur la jeunesse.

Un dossier complexe à boucler

Reste que l’opération s’annonce délicate. L’Hajduk Split, conscient de la valeur de sa pépite, ne compte pas la céder à la légère. Le club croate dispose d’une position de force et pourrait exiger une indemnité conséquente pour laisser partir son jeune défenseur.

À cela s’ajoute une concurrence européenne bien réelle, susceptible de faire monter les enchères. Pour espérer conclure ce dossier, le FC Barcelone devra donc présenter une offre convaincante, tant sur le plan financier que sur le projet sportif proposé.

Pour l’heure, le Barça avance avec prudence, mais le nom de Branimir Mlačić figure bien parmi les jeunes profils suivis de près pour renforcer, à terme, l’axe défensif blaugrana.