FC Lorient : Christian Gourcuff boycotte le centenaire du club

Figure historique des Merlus, Christian Gourcuff ne participera pas aux célébrations des 100 ans du FC Lorient. Un choix lié à un conflit persistant avec la direction.

Le FC Lorient célébrera son centenaire sans l’un de ses hommes les plus marquants. Christian Gourcuff, qui a passé près de 25 ans sur le banc breton, a décidé de décliner l’invitation du club pour les festivités prévues ce week-end.

Malgré les tentatives de plusieurs anciens joueurs et membres du staff pour le convaincre, l’ancien entraîneur n’a pas changé d’avis. Il sera également absent du match des légendes programmé le lendemain.

Un différend toujours présent

À l’origine de cette décision, un conflit non résolu avec le président du club, Loïc Féry. En poste depuis 2009, ce dernier entretient des relations tendues avec Gourcuff depuis le départ de ce dernier en 2014.

L’intéressé n’a d’ailleurs pas cherché à esquiver le sujet :

« Je me suis promis à mon départ de ne jamais revenir, et je m’y tiens. Tout le monde connaît l’histoire… »

Un choix assumé, même s’il regrette de ne pas pouvoir revoir certains anciens joueurs dans ce cadre.

Cette absence, le jour même de ses 71 ans, marque un contraste fort avec l’importance de Gourcuff dans l’histoire du club. Artisan majeur du développement du FC Lorient, il reste une figure incontournable malgré cette distance.

Le club, de son côté, a exprimé ses regrets tout en confirmant que l’ancien entraîneur sera bien représenté sur une fresque commémorative dévoilée au Moustoir.

Un centenaire chargé d’histoire… mais aussi de tensions.