FC Nantes :  un milieu de Serie A guinéen dans le viseur

En quête de renforts au milieu de terrain, le FC Nantes s’intéresse à Mohamed Kaba. Le milieu relayeur guinéen de Lecce, en manque de temps de jeu en Serie A, figure parmi les pistes étudiées pour le mercato hivernal.

Le chantier du milieu de terrain est ouvert à Nantes. Selon Ouest-France, les dirigeants du FCN explorent la piste menant à Mohamed Kaba afin de densifier leur entrejeu. Âgé de 24 ans, l’international guinéen est actuellement sous contrat avec Lecce, mais son avenir en Italie apparaît incertain après un début de saison discret.

Révélé à Valenciennes, où il avait été élu meilleur joueur du club lors de l’exercice 2022-2023, Kaba n’a connu que deux titularisations en Serie A depuis son arrivée à Lecce à l’été 2023. Son temps de jeu limité pousse le club italien et le joueur à envisager une solution temporaire, et un prêt est aujourd’hui à l’étude. Cette piste est suivie indépendamment de l’arrivée attendue d’Ibrahima Sissoko, en provenance de Bochum.

Ahmed Kantari en soutien du dossier

Le dossier est suivi avec attention par Ahmed Kantari, entraîneur du FC Nantes, qui connaît parfaitement le profil du joueur pour l’avoir dirigé à Valenciennes. Une relation qui pourrait peser dans les discussions et faciliter un éventuel retour en France.

Freiné dans sa progression par une grave blessure au genou — une rupture du ligament croisé survenue en mars 2024 — Mohamed Kaba n’a pas encore retrouvé la continuité espérée en Italie. Malgré ce coup d’arrêt, son impact athlétique, son volume de jeu et sa capacité à se projeter restent des références, notamment en Ligue 2, où il avait enchaîné deux saisons pleines dans le Nord.

Pour Nantes, l’opération pourrait représenter une opportunité de relancer un joueur en quête de temps de jeu, tout en apportant de l’intensité et de la puissance dans un secteur clé de l’équipe.