France – Espagne : Kylian Mbappé face au dernier record qui manque à sa légende en Coupe du monde

À quelques heures de la demi-finale entre la France et l’Espagne, Kylian Mbappé s’apprête à écrire une nouvelle page de son incroyable histoire avec les Bleus. Déjà auteur de 20 buts en Coupe du monde, le capitaine français possède des statistiques exceptionnelles dans la compétition. Pourtant, un détail étonnant résiste encore à son impressionnant palmarès : il n’a jamais marqué en demi-finale.

Ce mardi soir à Dallas, l’attaquant du Real Madrid aura l’occasion de faire disparaître cette anomalie face à la Roja. Une réalisation lui permettrait non seulement de rapprocher la France d’une troisième finale mondiale consécutive, mais aussi d’enrichir un peu plus son héritage dans le tournoi le plus prestigieux du football.

Une seule case reste à cocher

Depuis ses débuts en Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets à presque tous les niveaux de la compétition. Il a marqué en phase de groupes, en huitièmes de finale, en quarts de finale et en finale. Seule la demi-finale manque encore à son impressionnante collection.

En Russie, lors de la victoire 1-0 contre la Belgique, Mbappé n’avait pas réussi à se montrer décisif devant le but. Les Bleus s’étaient qualifiés grâce à une tête de Samuel Umtiti, tandis que le jeune prodige français s’était surtout illustré par son activité offensive et sa talonnade lumineuse pour Olivier Giroud.

Quatre ans plus tard, au Qatar, l’histoire s’était répétée face au Maroc. Bien qu’il n’ait pas marqué, Mbappé avait joué un rôle majeur dans les deux buts français. Dès la cinquième minute, sa frappe contrée avait permis à Théo Hernandez d’ouvrir le score. En fin de rencontre, son numéro dans la surface avait ensuite offert à Randal Kolo Muani le ballon du 2-0.

Un Mbappé en pleine confiance

Cette fois, le contexte est bien différent. À 27 ans, le capitaine des Bleus arrive lancé dans cette demi-finale. Il a déjà trouvé le chemin des filets lors des trois matches à élimination directe de cette Coupe du monde 2026, contre la Suède, le Paraguay puis le Maroc en quart de finale.

Avec 20 réalisations dans l’histoire du Mondial, Mbappé figure déjà parmi les meilleurs buteurs de tous les temps de la compétition. Il partage actuellement le sommet du classement des buteurs de cette édition avec Lionel Messi, dans une lutte à distance qui passionne les observateurs.

Face à l’Espagne, l’attaquant français aura également l’occasion de poursuivre sa quête de nouveaux records. Une qualification en finale lui offrirait un quatrième match décisif pour continuer d’améliorer des statistiques déjà exceptionnelles.

Une demi-finale sous haute tension

La tâche s’annonce toutefois particulièrement compliquée. L’Espagne reste sur deux succès consécutifs contre la France en compétition officielle, lors de la demi-finale de l’Euro 2024 puis en Ligue des nations 2025. La Roja s’appuiera notamment sur Lamine Yamal, Nico Williams et Pedri pour tenter de faire tomber les Bleus.

Mais Kylian Mbappé affectionne particulièrement les grands rendez-vous. Déjà buteur en finale de la Coupe du monde 2018 puis auteur d’un triplé historique lors de la finale de 2022, le capitaine tricolore a souvent répondu présent lorsque les enjeux étaient les plus élevés.

Si le numéro 10 français parvient enfin à débloquer son compteur en demi-finale, il effacera la dernière anomalie statistique de son parcours mondial. Et surtout, il rapprochera un peu plus la France d’une nouvelle finale, quatre ans après celle disputée au Qatar.