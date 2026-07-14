France – Espagne : pourquoi Michael Olise ne risque plus de suspension avant une éventuelle finale

Excellente nouvelle pour Didier Deschamps et l’équipe de France. À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne, Michael Olise ne risque plus de manquer une éventuelle finale en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Un changement de règlement adopté par la FIFA avant le tournoi a complètement modifié la gestion des avertissements.

Averti en huitième de finale face au Paraguay, l’ailier des Bleus était sous la menace avant le quart de finale contre le Maroc. Finalement épargné par l’arbitre, le joueur du Bayern Munich abordera la demi-finale face à la Roja avec un compteur remis à zéro, tout comme plusieurs de ses coéquipiers.

La FIFA a modifié son règlement pour le Mondial 2026

Avec le passage de 32 à 48 équipes, la Coupe du monde compte désormais un tour supplémentaire avec l’apparition des seizièmes de finale. Les équipes qualifiées pour la finale doivent donc disputer un match de plus qu’auparavant.

Pour éviter qu’un trop grand nombre de joueurs ne soient privés de la finale en raison d’une accumulation de cartons jaunes, la FIFA a décidé de modifier son règlement disciplinaire. Désormais, les avertissements sont effacés à deux reprises au cours du tournoi : une première fois après la phase de groupes, puis une seconde fois à l’issue des quarts de finale.

Concrètement, aucun joueur ne peut être suspendu pour la finale en raison d’un cumul de cartons jaunes reçus avant les demi-finales. Seule une expulsion directe ou un carton rouge reçu pendant la demi-finale peut priver un joueur de la dernière rencontre du tournoi.

Olise, Barcola et Koné peuvent souffler

Cette évolution profite directement à Michael Olise. Le milieu offensif français avait été averti face au Paraguay lors des huitièmes de finale et aurait pu manquer une éventuelle finale en cas de nouveau carton selon l’ancien règlement.

Le changement décidé par la FIFA lui permet désormais d’aborder sereinement la rencontre contre l’Espagne. Même s’il venait à être averti à Dallas, il resterait qualifié pour une éventuelle finale, sauf en cas d’expulsion.

Le même scénario concerne également Manu Koné et Bradley Barcola côté français. Chez les Espagnols, Ferran Torres, Pau Cubarsí et Aymeric Laporte bénéficient eux aussi de cette remise à zéro des avertissements.

Un changement inspiré des précédentes Coupes du monde

Cette décision de la FIFA vise à éviter que des affiches majeures soient privées de leurs meilleurs joueurs. Plusieurs stars avaient déjà manqué une finale de Coupe du monde pour une simple accumulation de cartons jaunes.

L’exemple le plus célèbre reste celui de Michael Ballack. En 2002, le capitaine de l’Allemagne avait écopé d’un carton jaune en demi-finale contre la Corée du Sud, synonyme de suspension pour la finale face au Brésil. Les Allemands s’étaient inclinés 2-0 sans leur maître à jouer.

La France avait également connu une immense désillusion en 1998 lorsque Laurent Blanc avait été expulsé en demi-finale contre la Croatie. Suspendu, le défenseur n’avait pas pu participer à la finale remportée contre le Brésil au Stade de France.

Grâce à ce nouveau règlement, les supporters français peuvent donc être rassurés : Michael Olise, l’un des hommes forts des Bleus depuis le début du tournoi, ne manquera pas une éventuelle finale pour une simple accumulation de cartons jaunes. Seule une expulsion lors de la demi-finale contre l’Espagne pourrait l’empêcher de disputer le rendez-vous le plus important de cette Coupe du monde 2026.