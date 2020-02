Mercato / Liverpool : Gerrard de retour ? Sa réponse à deux têtes…

Le manager des Glasgow Rangers, Steven Gerrard, ne songe pas vraiment à l’idée de revenir à Liverpool pour le moment.

Même s’il rêve d’entraîner un jour l’équipe des Reds, « Stevie G » a livré deux raisons pour lesquelles il reste prudent à ce sujet. Selon le Daily Mail, Gerrard a estimé, tout d’abord, qu’il devait continuer de faire ses preuves en tant que manager. Pour lui, ce serait terrible de revenir à Liverpool et de se planter à cause d’un manque d’expérience sur le banc. « Je comprends pourquoi (les supporters et les médias le voient bien revenir, ndlr). C’est parce que j’ai été capitaine pendant si longtemps. Une grande partie de la base de fans voudrait que je revienne au club. Mais je suis assez intelligent pour réaliser qu’avant tout, vous devez être assez bon. Les propriétaires doivent penser que vous êtes l’homme de la situation », a-t-il souligné.

En plus de cela, Steven Gerrard a rappelé que Liverpool était déjà entraîné par un coach exceptionnel. Il s’agit, bien entendu, de l’Allemand Jürgen Klopp. Après avoir remporté la Ligue des Champions la saison passée, les Reds sont très bien partis afin de triompher en Premier League. Cas échéant, le club mettrait enfin un terme à la malédiction qui dure depuis… 1990. En prime, Liverpool ambitionne de réaliser un doublé européen en C1. Pour Gerrard, Klopp est vraiment le manager parfait afin de guider l’écurie vers des sommets incroyables.

Gerrard fasciné par Klopp à Liverpool

« Il a cette stature. Quand il entre dans une pièce, c’est Whoa. Les joueurs de cette équipe de Liverpool sont des monstres. » « Stevie G » est persuadé que « dès son arrivée », Jürgen Klopp a fait ce qu’il fallait pour propulser son escouade au top. Par ailleurs, Steven Gerrard est très impressionné par « ce niveau de respect » dans « un vestiaire moderne ». A ses yeux, « c’est spécial ». Gerrard a ajouté que « tout le monde est à l’écoute, physiquement et mentalement » sur et en dehors des terrains. Pour le coach des Rangers, c’est quelque chose de « difficile » à obtenir sur la durée. Il est donc très impressionné par le travail de Klopp. Qui sait, peut-être qu’un jour le board de Liverpool lui confiera la tâche – très difficile sur le papier – de lui succéder à Anfield.

