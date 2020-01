L’attaquant français Antoine Griezmann voit plutôt d’un bon œil le come-back éventuel de Neymar (PSG) au FC Barcelone.

Ce mardi 7 janvier 2020, diverses informations circulent à propos de l’attaquant parisien. Il y en a une qui laisse entendre que Neymar n’exclurait pas la possibilité de prolonger son contrat au PSG (En savoir plus). Une autre assure que Griezmann est d’accord pour que le Brésilien revienne au Camp Nou. Sur le papier, ce serait plutôt une mauvaise nouvelle pour « AG7 » sir Neymar faisait cela.

En effet, le champion du monde tricolore serait clairement en concurrence avec lui au Camp Nou. Antoine Griezmann pourrait voir le trio Messi – Suarez – Neymar se reformer rapidement. Cas échéant, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid serait souvent sur le banc. A moins qu’Ernesto Valverde, ou son successeur éventuel l’été prochain, arrive à aligner un quatuor magique.

Griezmann préfère être positif

Mais pour El Mundo Deportivo, Griezmann a « une bonne relation » avec Neymar. Il estime que « plus il y a de qualité » au FC Barcelone, « mieux c’est ». Au final, Antoine Griezmann n’aurait donc « aucun problème » et ne verrait aucun « inconvénient » au retour de « Ney » en Catalogne. A 28 ans, le natif de Mâcon a bien l’intention de rester au Barça où son contrat expirera le 30 juin 2024.

Par ailleurs, Lionel Messi et Luis Suarez ont chacun 32 ans. Doucement mais sûrement, l’Argentin et l’Uruguayen arrivent en bout de course au FC Barcelone. Au final, Griezmann ne serait peut-être pas le grand perdant dans l’histoire avec « Ney » en tant que coéquipier. En revanche, le son de cloche est différent pour Ousmane Dembélé qui peine à s’imposer au Camp Nou à cause notamment de ses blessures à répétition.

Images de IconSport