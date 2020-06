Manchester City : Liverpool sacré, Guardiola sait ce qui a cloché

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, s’est exprimé à propos du sacre de Liverpool en Premier League.

Jeudi (hier), les Citizens se sont inclinés contre Chelsea (1-2, 31e journée de Premier League). Résultat des courses, l’équipe de Liverpool a remporté officiellement le titre de champion d’Angleterre. En effet, les Reds ne peuvent plus être rejoints sur le plan comptable. Après la défaite face aux Blues, Guardiola a tenu à féliciter le club de la Mersey. Pour lui, les joueurs de Jürgen Klopp ont été « fantastiques tout au long de la saison ».

En ce qui concerne son escouade, Pep Guardiola a indiqué que « peut-être » que ses joueurs ne sont « pas arrivés avec la même passion » en début de saison. Le faut d’avoir « perdu des points » rapidement a plombé Manchester City. Dans le même temps, Liverpool carburait au super au Royaume de Sa Majesté. Au final, l’écart qui s’est creusé était trop dur à combler pour les Citizens.

Guardiola pense déjà à la suite

Pep Guardiola croit qu’il faudra bien « récupérer pour la saison prochaine », une fois que cet exercice 2019/2020 sera terminé. Objectif : être « plus réguliers » et engranger le maximum de points dès le coup d’envoi des rencontres. L’Espagnol croit qu’il faut aussi « prendre un peu de recul » et « être humble ». Pour l’ancien entraîneur du Bayern Munich et du FC Barcelone, « on ne peut pas tout le temps gagner ».

Images de IconSport