Manchester City : Guardiola marqué par le derby ? Bof…

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, n’a pas reproché grand-chose à ses joueurs suite à la défaite contre Manchester United (0-2).

Selon Sky Sports, le coach espagnol a refusé tout simplement de les pointer du doigt malgré ce revers cuisant lors du derby mancunien. « Bon match. Nous avons bien joué. Notre de jeu de positionnement était vraiment bon. On a un peu raté, surtout en première mi-temps, quand on arrivait en position (de marquer). (…) La deuxième mi-temps a été bonne. »

Guardiola a adressé ses « félicitations à United » qui n’a pas, selon lui, volé cette victoire à Old Trafford. En prime, le technicien a défendu bec et ongles son gardien de but Ederson qui n’était pas dans un grand soir. « Il en a sauvé un ou deux. C’est un gardien exceptionnel. Vous ne faites pas d’erreurs ? Je ne fais pas d’erreurs ? », a-t-il lâché avec une pointe d’agacement.

Guardiola a confiance en Ederson

« Je ne viens pas ici pour juger mes joueurs s’ils font des erreurs. Cela fait partie du jeu. Il (Ederson) récupérera et c’est un gardien de but exceptionnel. » Ensuite, Pep Guardiola a répété que son équipe jouait « bien » et qu’elle ne pourrait pas « jouer mieux »… même en gagnant 5-0. Au passage, l’ancien entraîneur du Bayern et du Barça a insisté sur le fait que son escouade ne manquait « pas de motivation » à l’occasion de ce derby contre Manchester United.

« Ce n’est pas vrai », a-t-il lâché pour bien enfoncer le clou. A ses yeux, il s’agissait simplement d’un « manque de concentration » sur certaines actions précises. Au final, Pep Guardiola est « satisfait » de la copie rendue par son escouade malgré la défaite cuisante. Au classement de la Premier League, Manchester City est toujours deuxième. Les Citizens ont 25 points de retard sur Liverpool qui se dirige tout droit vers le sacre national en Angleterre.

Images de IconSport