Guéla Doué privilégie le Bayer Leverkusen face à l’intérêt du PSG

Le Bayer Leverkusen est sur le point d’accueillir Guéla Doué, jeune latéral droit ivoirien de Racing Strasbourg, selon plusieurs sources concordantes.

Le joueur de 23 ans aurait déjà donné son accord verbal à la direction de Leverkusen, comme l’indique Sky Germany. Il reste désormais au club allemand de s’entendre avec Strasbourg, un transfert estimé autour de 35 millions d’euros étant envisagé.

Le journaliste spécialisé Sacha Tavolieri précise que Doué a préféré refuser les avances du Paris Saint-Germain pour rejoindre le club rhénan. Il aurait notamment été séduit par la garantie d’un temps de jeu régulier à Leverkusen.

D’après le magazine Kicker.de, le Racing Strasbourg avait initialement fixé son prix à 50 millions d’euros, mais le montant demandé aurait été revu à la baisse lors des négociations.

Guéla Doué s’était fait remarquer lors de la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, confirmant sa progression après une solide saison 2025-2026 en Ligue 1.