Harvey Elliott prêté au Valence CF jusqu’à la fin de la saison

Le Valence CF a officialisé l’arrivée d’Harvey Elliott, milieu de terrain anglais, en prêt jusqu’à la fin de la saison. Ce prêt ne comprend pas d’option d’achat ni de paiement pour la cession, mais le club espagnol prendra en charge une partie du salaire du joueur.

Après plusieurs jours de négociations, Valence a amélioré son offre et est parvenu à un accord avec Liverpool. Elliott, qui disposait de peu de temps de jeu au sein de son club de prêt précédent, Aston Villa, a préféré Valence malgré l’intérêt manifesté par d’autres clubs italiens.

Le joueur rejoindra bientôt Valence, où il passera la visite médicale prévue pour mardi, avant de signer officiellement avec le club.

Cette recrue intervient dans les derniers jours du mercato hivernal, alors que Valence a atteint la limite maximale de joueurs inscrits. Le départ éventuel d’André Almeida pourrait libérer une place supplémentaire dans l’effectif, permettant d’autres mouvements.

L’entraîneur Carlos Corberán s’est montré discret sur ce transfert avant l’accord final, précisant qu’il préfère discuter des aspects du mercato directement avec la direction du club et évite de répondre aux rumeurs publiquement.