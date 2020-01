Juve : la grosse boulette très critiquée de Ronaldo

Comme beaucoup, Cristiano Ronaldo et Luis Figo ont rendu hommage à Kobe Bryant, décédé vendredi dans un accident.

Kobe Bryant a perdu la vie (ainsi que huit autre personnes dont l’une de ses filles, Gianna) dimanche dans le crash de son hélicoptère en Californie. Ce drame a évidemment ému le monde entier. Dans le milieu du sport, les réactions se sont multipliées, notamment dans le football. A l’image de Neymar et des joueurs du Paris Saint-Germain, qui avaient eu la chance de le rencontrer en 2017, ont immédiatement affiché leur peine et exprimé leurs condoléances.

Ronaldo et Figo publient un message identique pour Kobe

Au-delà de nos frontières, les hommages ont été très nombreux également. En Italie par exemple, Cristiano Ronaldo et Luis Figo se sont exprimés via les réseaux sociaux. Mais problème, leur message de plusieurs lignes a été identique, ce qui tend à prouver qu’ils ne l’ont pas écrit eux-mêmes mais ont eu recours à une agence de communication commune qui a jugé que leur associer des photos différentes était suffisant.

« Il est triste d’apprendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Il était une véritable légende et une source d’inspiration pour beaucoup. Je présente mes condoléances à la famille et aux amis de ceux qui ont perdu la vie dans l’accident. Repose en paix, légende », ont écrit les deux légendes portugaises. Evidemment, la twittosphère s’est emparée de cette affaire pour déplorer cette maladresse.

