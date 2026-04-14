Juventus : Comolli annonce un mercato ambitieux

En pleine course à la Ligue des champions, la Juventus prépare déjà l’avenir. Damien Comolli promet un mercato ambitieux et temporise sur le dossier Vlahovic.

La Juventus Turin avance sur deux fronts. Sur le terrain, la Vieille Dame lutte pour accrocher une place en Ligue des champions, actuellement quatrième de Serie A. En coulisses, le club prépare déjà un mercato estival qui s’annonce animé. Et selon Damien Comolli, l’ambition sera au rendez-vous, peu importe l’issue sportive de cette fin de saison.

Présent lors d’une séance d’entraînement ouverte au public, le dirigeant français a affiché la ligne directrice du club. « Je pense que notre mercato sera ambitieux, quel que soit notre classement final », a-t-il affirmé. Conscient de l’incertitude liée à la qualification européenne, Comolli insiste :

« Financièrement, la Ligue des champions est plus avantageuse, mais en termes d’ambition, peu importe la compétition. »

Le dossier Vlahovic mis en pause

Au cœur des interrogations, l’avenir de Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe arrive en fin de contrat en juin et alimente les rumeurs depuis plusieurs mois. Pourtant, la direction turinoise refuse de se précipiter. « Nous en reparlerons à la fin de la saison. N’attendez rien d’ici là », a martelé Comolli, fidèle à sa communication prudente.

Des discussions existent bien en interne, comme l’a confirmé le dirigeant, mais aucune décision ne sera prise avant les dernières semaines de compétition. Une manière de maintenir le focus sur l’objectif immédiat : sécuriser une place européenne.

Longtemps annoncé sur le départ, Vlahovic pourrait finalement prolonger sur une courte durée, preuve que la Juventus n’exclut aucun scénario. Dans un marché où les attaquants de haut niveau sont rares, conserver le Serbe reste une option crédible.

Une chose est certaine : entre ambitions sportives et incertitudes contractuelles, la Juventus s’apprête à vivre un été décisif pour son projet.