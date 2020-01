Liverpool : les fans s’enflamment, Klopp pense à autre chose

Les supporters de Liverpool étaient aux anges contre Manchester United dimanche (hier). Cela n’a pas échappé à Jürgen Klopp…

Lorsque Mohamed Salah a marqué le deuxième but des Reds pendant les arrêts de jeu (2-0, 23e journée de Premier League), des fans ont chanté : « On va gagner le championnat ! » à Anfield. Pour la première fois cette saison, les supporters de Liverpool ont donc eu le sentiment que le titre ne pouvait plus échapper à leur club fétiche. Après ce succès précieux contre le rival mancunien, l’écurie de la Mersey a conforté sa première place. Les Reds ont 64 points au compteur. Ils ont 16 longueurs d’avance sur Manchester City… qui a disputé un match de plus.

Liverpool est donc sur une voie royale afin d’être sacré champion d’Angleterre. Mine de rien, le club n’a pas atteint cet objectif depuis… 1990. Pour sa part, Jürgen Klopp ne s’est pas enflammé après avoir entendu ce chant. « Ils peuvent chanter ce qu’ils veulent, à part mon nom, avant la fin du match ! Je ne suis pas ici pour dicter ce qu’ils doivent chanter. Si les fans n’étaient pas de bonne humeur maintenant, ce serait étrange ! », a déclaré l’Allemand selon Sky Sports. L’ancien coach de Dortmund a ajouté que lui et ses troupes sont « ici pour travailler ».

Klopp est déjà passé à autre chose

A ses yeux, c’est « aussi simple que cela ». Même si l’effectif est dans « une atmosphère très positive » à Anfield, il veut « rester concentré » à ce stade de la saison. Klopp pense déjà au prochain duel qui va arriver vite. « Nous jouerons jeudi contre les Wolves (Wolverhampton) et pour être honnête, je ne suis intéressé que par ce match et rien d’autre ! Bien sûr, ils sont autorisés à rêver et à être libres de chanter ce qu’ils veulent. » Au final, « Kloppo » considère que ce n’est absolument « pas un problème »… même si pour lui « rien ne change » avec ces trois points de plus.

