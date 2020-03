Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, ne s’interroge pas du tout en ce qui concerne les joueurs qui composent son équipe.

Cette saison, les Reds ont perdu un seul match de Premier League. C’était contre Watford le 29 février dernier (0-3). Malgré cela, Klopp n’a pas changé d’avis à propos de ses joueurs qui étaient impressionnants jusqu’à la 28e journée. « Il peut arriver que je me fâche contre les joueurs, mais je ne me suis pas mis en colère contre eux lors de cette rencontre. (…) Si j’étais allé à la réunion et que je leur avais crié dessus comme s’ils avaient perdu 10 matches consécutifs à cause d’une mauvaise attitude, cela aurait été vraiment étrange », a déclaré « Kloppo » selon Sky Sports.

Pour Jürgen Klopp il est important que « l’analyse » que l’on peut faire d’un match ne soit « pas vraiment émotionnelle ». Du coup, il évite de tomber dans ce piège et d’être un « idiot » qui réagirait sous le coup de l’émotion. L’Allemand considère qu’il faut regarder « les faits ». L’ancien coach de Dortmund considère tout simplement que lui et ses joueurs n’ont « tout simplement » pas été « assez bons » contre Watford. Aujourd’hui, « Kloppo » sent que sa formation a envie de réagir et même « riposter ».

Klopp et Liverpool face à un autre défi

Histoire de renouer avec la victoire et, au passage, faire taire les critiques. « C’est un groupe de joueurs exceptionnels. La situation dans laquelle nous nous trouvons est particulière. » Ce mardi 3 mars 2020, Liverpool défiera Chelsea à Stamford Bridge dans le cadre du 5e tour de la FA Cup. Forcément, Klopp et ses troupes ont très envie de franchir cet obstacle londonien. Leurs ambitions sont claires : triompher en Ligue des Champions, en Premier League et en FA Cup.

Images de IconSport