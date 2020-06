Premier League : Klopp a une idée pour célébrer le titre

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, croit franchement qu’il sera possible de célébrer plus tard le titre en Premier League.

Rappelons tout d’abord que le Championnat d’Angleterre redémarrera le 17 juin prochain. A l’heure actuelle, Liverpool occupe la première place après 29 journées disputées. Les Reds ont 25 points d’avance sur Manchester City qui a disputé un match de moins. Sauf coup de théâtre, les Reds empocheront le titre en Premier League après 30 ans sans triomphe dans cette compétition. Malheureusement, le staff et les joueurs de Liverpool ne pourront pas le célébrer à Anfield avec leurs supporters. En effet, les matches à venir auront lieu à huis clos.

Par ailleurs, les autorités britanniques n’accepteront sûrement pas un défilé dans la ville de Liverpool. La faute à la pandémie de coronavirus qui reste dans tous les esprits outre-Manche et bien sûr dans les autres pays. Malgré tout cela, Klopp a confié via Sky Germany qu’un jour « la vie redeviendra normale ». Le coach allemand pense que « quand quelqu’un aura trouvé le vaccin » et que « le taux d’infection sera nul ou inférieur », alors la donne changera.

Klopp prêt à être très patient

Du coup, l’Allemand est convaincu que « ce jour », de la célébration à Anfield et dans les rues de Liverpool, « viendra finalement ». Le technicien est même prêt à attendre jusqu’à.. l’exercice 2020/2021 pour vivre ce moment magique. « Si c’est à la 12e ou la 13e journée de la saison prochaine et que nous voulons le célébrer, qui arrêtera cela ? Nous aurons le trophée et nous pourrons ensuite l’emmener en ville avec le bus. Si d’autres personnes pensaient alors que nous sommes complètement fous, alors honnêtement je m’en ficherais. (…) Est-ce que cela pourrait être une célébration spéciale ? Sans aucun doute. »

A juste titre, « Kloppo » a rappelé qu’avant de songer à tout cela, il faudra d’abord que son équipe devienne championne officiellement. Pour cela, il lui suffira de remporter seulement deux matches en Premier League jusqu’à la fin de la saison. Aux yeux de Klopp, il ne faut pas se laisser déconcentrer à propos de ce chiffre très faible. « Je sais que nous voulons gagner des matches de football et pas seulement deux, si possible neuf. Cela peut devenir historique, je le dis clairement. Et pas seulement historique pour le club, mais historique en général. Nous avons la chance de pouvoir obtenir un nombre incroyable de points. Nous nous préparons et ensuite nous verrons ce qui arrivera. »

