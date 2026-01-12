Le football français en deuil : Rolland Courbis s’est éteint à 72 ans

Le football français a perdu bien plus qu’un ancien joueur et entraîneur. Ce lundi, Rolland Courbis est décédé à l’âge de 72 ans, emportant avec lui une voix, un ton et une personnalité qui auront marqué durablement le paysage sportif et médiatique français. Consultant emblématique, technicien passionné, personnage haut en couleur, il laisse un vide immense.

Quelques jours seulement après la disparition brutale de Jean-Louis Gasset, Rolland Courbis avait été l’un des premiers à exprimer sa profonde émotion. Avec sa sincérité habituelle, il évoquait alors un ami proche, presque un frère de football. Ironie cruelle du destin : la voix de RMC, si reconnaissable entre toutes, s’est éteinte à son tour, comme l’a annoncé la station ce lundi.

Au-delà des bancs de touche et des terrains, Rolland Courbis restera avant tout comme une figure majeure du paysage audiovisuel sportif. Pendant plus de vingt ans, il a imposé sur RMC un style unique, mêlant franc-parler, humour, anecdotes et analyses parfois à contre-courant. Son accent marseillais, sa diction reconnaissable, ses envolées aussi imprévisibles que passionnées faisaient partie intégrante du quotidien des amateurs de football.

Courbis ne commentait pas seulement le jeu, il racontait le football. Ses prises de parole, souvent spontanées, parfois déroutantes, ont façonné une génération d’auditeurs et contribué à faire de lui bien plus qu’un consultant : une véritable institution.

Du terrain au banc, une vie de football

Né à Marseille, Rolland Courbis avait d’abord connu une carrière solide de défenseur central. Formé à l’OM, il avait ensuite porté les couleurs d’Ajaccio, de l’Olympiakos, de Sochaux, de Monaco ou encore de Toulon. Un parcours riche, ponctué de trois titres de champion de France (1972, 1978, 1982), qui l’avait naturellement conduit vers une reconversion sur le banc.

Entraîneur durant plus de trente-cinq ans, Courbis aura beaucoup voyagé. De nombreux clubs français ont croisé sa route, mais aussi des expériences à l’étranger, notamment aux Émirats arabes unis, en Russie, en Suisse, au Niger ou encore en Algérie. Son palmarès reste modeste, avec notamment une Ligue 2 remportée avec Ajaccio et un doublé Coupe d’Algérie – Coupe arabe des clubs champions avec l’USM Alger en 2013, mais son empreinte dépasse largement les trophées.

Impossible d’évoquer sa carrière sans rappeler certains moments entrés dans la légende, à l’image de ce mythique OM-Montpellier de 1998, remporté 5-4 après avoir été mené 4-0 à la pause. Un match à l’image de Courbis : imprévisible, excessif, passionné.

Avec la disparition de Rolland Courbis, c’est un pan du football français qui s’en va. Un homme libre, parfois clivant, toujours sincère, qui aura marqué aussi bien les terrains que les studios radio. Son regard sur le jeu, sa manière de raconter les coulisses, son humanité brute faisaient de lui une voix à part, impossible à remplacer.

Foot Légende adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont vibré, ri ou débattu en l’écoutant.