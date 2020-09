Ligue 1 : Lens – Bordeaux, voir le match en direct et en streaming

Lens reçoit Bordeaux ce samedi (17h), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après le nul (0-0) entre Lyon et Nîmes vendredi soir, la 4e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux matchs au menu. En attendant l’affiche entre Rennes et Monaco à 21 heures, le Racing Club de Lens accueille les Girondins de Bordeaux à Bollaert à 17 heures. Avec déjà 2 victoires en 3 matchs dont une de prestige contre le PSG, le promu nordiste (7e, 6 points) espère poursuivre sur sa lancée face à des Marine et Blanc (11es, 5 points) invaincus qui restent sur un nul à domicile face à Lyon.

Les compos probables de Haise et Gasset

Pour cette rencontre, Franck Haise devra composer sans Michelin, Traoré et Boli blessés, ni Haïdara et Badé suspendus. L’entraîneur des Sang et Or devrait aligner un 3-4-3 avec Kakuta en soutien du duo d’attaquant Ganago et Sotoca. De son côté, Jean-Louis Gasset voyage avec un groupe quasi au complet, exception faite de Zerkane blessé. Les Girondins devraient jouer en 4-2-3-1 avec Maja en pointe.

Lens : Leca – Gradit, Fortes, Medina – Clauss, Cahuzac, Doucouré, Sylla – Kakuta – Sotoca, Ganago.

Bordeaux : Costil – Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito – Basic, Otavio – De Préville, Adli, Oudin – Maja.

Foot en direct : comment voir Lens – Bordeaux en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Racing Club de Lens – FC Girondins de Bordeaux sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport