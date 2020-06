Liverpool sacré champion d’Angleterre ! Klopp et van Dijk au paradis

La défaite de Manchester City jeudi soir a couronné Liverpool après 30 ans d’attente. Les réactions de Jürgen Klopp et Virgil van Dijk.

Trente ans que les supporters attendaient ce moment ! Et ils n’auront même pas pu le fêter comme il se doit avec les joueurs, distanciation sociale et stades à huis-clos obligent… Mais qu’importe. Liverpool est champion d’Angleterre. Au lendemain de sa victoire (4-0) contre Crystal Palace, son dauphin Manchester City s’est incliné (2-1) à Chelsea jeudi soir lors de la 31e journée de Premier League, validant ainsi le 19e titre de l’histoire des Reds. Le dernier datait de 1990. Une éternité.

« Incroyable » pour Klopp et van Dijk

La joie des nouveaux champions est logiquement à la hauteur de l’attente. « C’est incroyable d’être champion avec ce club. Je n’ai pas de mots. Ce titre, c’est pour tous les supporters, que j’encourage à rester chez eux. Ce titre, c’est aussi pour Steven Gerrard, Kenny Dalglish… C’est grâce à des joueurs comme vous qu’il est facile de motiver mes troupes. Car vous avez construit un club extraordinaire. Ce que mes joueurs ont fait depuis deux ou trois ans est exceptionnel », s’est ému l’entraîneur Jürgen Klopp au micro de Sky Sports.

Les premiers mots du défenseur Virgil van Dijk ont été les mêmes. « C’est incroyable. Toute la saison jusqu’ici a été incroyable », a-t-il réagi. « Faire partie de ce groupe de joueurs et avoir ce parcours depuis que j’ai rejoint le club, je suis vraiment heureux de ce titre. C’est un sentiment qu’on ne peut pas vraiment décrire, pour être honnête », a-t-il poursuivi. « Quand j’ai rejoint le club, j’ai essayé de me mettre au niveau rapidement et atteindre la finale de Ligue des Champions six mois plus tard a été incroyable », se souvient le Néerlandais.

« La saison suivante on n’est pas passé loin en Premier League mais on a eu la chance de gagner la C1. Cette année, on est encore monté d’un cran, on a été si réguliers, si bons dans certains aspects de notre jeu, on était capables de gagner des matchs dans les dernières minutes ou plus facilement. C’est une sensation fantastique et je suis très fier », a conclu le défenseur central de 28 ans au micro de BT Sport.

Images de IconSport