Liverpool déchire tout, Klopp n’en a rien à faire

Liverpool a étrillé son dauphin Leicester (0-4) jeudi soir. Mais son entraîneur Jürgen Klopp ne veut pas crier victoire trop vite.

Fraichement auréolé de son titre de champion du monde des clubs, Liverpool continue de planer sur son nuage. A l’occasion du Boxing Day jeudi, les champions d’Europe ont écrasé leur dauphin Leicester (0-4) au King Power Stadium, en maîtrisant leur sujet et en délivrant une prestation collective aboutie. Un doublé de Roberto Firmino et des buts de James Milner et Trent Alexander-Arnold ont converti leur domination au tableau d’affichage.

Liverpool invincible ?

Les coéquipiers de Virgil van Dijk comptent désormais 13 points d’avance sur les Foxes et 14 sur Manchester City, et ce malgré un match en retard (sur le terrain de West Ham). Depuis le début de la saison, ils ont enquillé 17 victoires (pour un nul) en 18 matchs et n’ont donc laissé échappé que deux petits points ! Dans ces conditions, on voit mal comment le titre de champion d’Angleterre pourraient leur échapper. Pourtant, Jürgen Klopp préfère rester prudent.

Klopp ne fera pas la fête avant l’heure

Le titre est-il déjà gagné ? « Je n’en ai vraiment rien à faire. J’ai été confronté à cette question un certain nombre de fois déjà ce soir, et avec tout ce qui nous entoure, la plus grande qualité de mes garçons, c’est qu’ils n’écoutent pas vraiment. Nous sommes entièrement concentrés sur ce que nous avons à faire. Je suis très doué pour faire la fête, mes amis vous le diront, mais je ne veux jamais faire la fête sans raison. S’il y a quelque chose à célébrer, je vous le dirai. En attendant, on continue à travailler », a averti l’entraîneur allemand. La saison passée, Liverpool avait aussi pris dix points d’avance sur Manchester City, avant d’être coiffé sur le fil.

