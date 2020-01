Liverpool : un gros record battu, le rival historique dépassé !

Les dirigeants de Liverpool se frottent les mains après avoir conclu un accord financier historique avec le groupe Nike.

A en croire le site officiel du club de la Mersey, la marque à la virgule équipera le club de la Mersey à compter du 1er janvier 2020 (durée totale de l’accord non précisée). Nike fabriquera et fournira les tuniques de jeu et d’entraînement. Cela vaudra pour toutes les équipes majeures de Liverpool y compris les féminines. Bien entendu, les différents staffs techniques porteront aussi cette marque la saison prochaine. Selon le Daily Mail, le board des Reds encaissera 80 millions de livres sterling par an suite à cet accord ! Soit environ 94 millions d’euros.

Il s’agira d’un record absolu dans l’histoire du football britannique. Le précédent était détenu par Manchester United qui est l’un des rivaux majeurs de Liverpool en Premier League anglaise. Depuis 2015, Adidas équipe le club mancunien contre une indemnité de 75 millions de livres sterling, soit 88,3 millions d’euros, par an. Le directeur général et commercial du LFC, Billy Hogan, a indiqué que le maillot « emblématique » de Liverpool restait « un élément clé » dans l’histoire et l’identité du club.

Nike doit aider Liverpool à franchir un cap

Pour lui, c’est bien de souhaiter « la bienvenue à Nike dans la famille LFC en tant que nouveau fournisseur officiel ». Hogan est convaincu que le groupe sera « un partenaire incroyable pour le club » à la fois en Angleterre et dans le monde entier. Objectif : « élargir la base de fans » aux quatre coins du monde et améliorer encore la « croissance » de l’écurie. Notez que Billy Hogan a remercié le groupe New Balance qui est le fournisseur du club depuis pratiquement cinq ans. « Nous leur souhaitons bonne chance pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Images de IconSport