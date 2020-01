Liverpool : une perf phénoménale, Klopp n’a pas les mots

Liverpool vient d’enchainer un 37e match consécutif sans défaite en championnat face à Sheffield (2-0). Jürgen Klopp est heureux.

Liverpool a battu Sheffield United (2-0) jeudi soir lors de la 21e journée de Premier League, avec des buts de Mohamed Salah (4e) et Sadio Mané (64e). Rien d’extraordinaire jusque là, puisque les Reds sont intenables depuis le début de la saison, larges leaders au classement avec 13 points d’avance sur leur dauphin Leicester et 14 sur Manchester City malgré un match en moins. Le titre de champion leur tend déjà les bras. Mais pour l’heure, l’évènement est ailleurs.

Un an sans défaite pour Liverpool en championnat

Avec cette 11e victoire d’affilée en championnat, le club de la Mersey vient de boucler une année jour pour jour sans perdre le moindre match en Premier League ; le dernier revers datant du 3 janvier 2019 face à Manchester City (1-2) ! Soit 37 matchs sans défaite (32 victoires, 5 nuls). Extraordinaire. Cet exploit ravit évidemment l’entraîneur Jürgen Klopp. « Cette série dit beaucoup de choses positives sur nous. Je n’ai pas de mots pour ça, c’est exceptionnel », a-t-il réagi en conférence de presse.

« Sur ce match, on n’a pas pensé à l’année d’invincibilité. Notre nouvel An débute à la fin mai donc on n’a pas de résolutions de nouvel an mais des résolutions de nouvelle saison », a-t-il ajouté. « C’est une période intense de l’année mais en termes de performance globale, elle était aussi bonne que tout, vraiment, vraiment bonne. Cela me rend heureux », a conclu Jürgen Klopp. Liverpool va désormais tenter d’aller chercher les deux équipes qui ont fait mieux dans l’histoire : Arsenal, invaincu pendant 49 matchs de mai 2003 à octobre 2004, et Chelsea, invaincu durant 40 matchs d’octobre 2004 à novembre 2005.

Images de IconSport