L’OM battu à Nantes : De Zerbi fustige un manque criant d’énergie et d’envie

La défaite de l’Olympique de Marseille à Nantes (0-2) a provoqué une réaction sans détour de Roberto De Zerbi. En conférence de presse, l’entraîneur italien a livré un diagnostic sévère, pointant avant tout un déficit d’intensité incompatible avec les exigences de la Ligue 1.

« On a mal commencé. Déjà, à 11 contre 11, sans énergie, sans la vigueur nécessaire pour jouer en L1. Si tu ne mets pas la bonne intensité, tu perds contre tout le monde », a-t-il martelé. Si l’expulsion de Vermeeren a pesé sur le scénario, De Zerbi refuse d’en faire une excuse : « Le premier rouge a conditionné le match, on encaisse juste après. Ensuite, à 9 contre 11, c’était encore plus compliqué. Mais on a mérité de perdre : sans énergie, tu ne gagnes pas. »

Au-delà du fait de jeu, le technicien insiste sur la responsabilité collective : « On doit se concentrer sur nous-mêmes. Peu importe Lens ou le Paris Saint-Germain. Si on joue avec aussi peu d’énergie et d’envie, on mérite ce qui nous arrive. » Et de conclure, sans détour : « Du coach jusqu’aux joueurs, personne ne mérite plus que la 3e place. Le problème, ce n’était pas le système, mais l’énergie. Il manquait de la force à tout le monde, et moi aussi je dois comprendre pourquoi. Même à 14 contre 11, on aurait perdu. Le foot, c’est l’énergie, la volonté. »

Un message clair, à l’heure où l’OM est attendu au tournant pour réagir sur le terrain.