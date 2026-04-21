Manchester City : la fin d’un cycle se confirme pour John Stones

Freiné par les blessures et en fin de contrat, John Stones se dirige vers un départ de Manchester City. Une page importante de l’ère Guardiola est en train de se tourner.

Un symbole pourrait bientôt quitter le Manchester City de Pep Guardiola. Selon plusieurs sources concordantes, John Stones devrait faire ses valises à l’issue de la saison, à l’expiration de son contrat.

À 31 ans, le défenseur anglais, souvent gêné par des pépins physiques ces dernières années, s’apprête à quitter les Citizens libre, malgré l’objectif affiché de finir en beauté une saison encore marquée par la lutte pour le titre face à Arsenal.

Un cadre de l’ère Guardiola

Arrivé en 2016 en provenance d’Everton, John Stones s’est imposé comme un élément clé du projet de Pep Guardiola. Défenseur élégant, capable de relancer proprement et d’évoluer dans un rôle hybride, il a participé activement à la domination du club anglais sur la scène nationale.

Son palmarès parle pour lui : 17 trophées majeurs remportés avec Manchester City, dont une Ligue des champions. Une réussite collective qui a marqué l’histoire récente du club.

Vers un nouveau chapitre

Si aucune officialisation n’a encore été faite, la tendance est claire : Manchester City s’attend à son départ dans les prochains mois. Une décision qui s’inscrit dans une logique de renouvellement de l’effectif.

Comme Bernardo Silva, également annoncé sur le départ, Stones symbolise la fin progressive d’un cycle doré à l’Etihad Stadium.

Un départ qui laissera une empreinte forte dans l’histoire moderne de Manchester City.